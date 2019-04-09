Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-09T19:11:36+03:00

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В минувшее воскресенье во всех регионах России прошла экологическая акция «Сохраним лес», которая направлена на популяризацию культуры раздельного сбора мусора. Жители Владимирской области приняли в акции активное участие.

В рамках акции на площадках владимирских вузов и областной библиотеки для детей и молодёжи были развёрнуты 5 пунктов приёма макулатуры. Рекордсменов по сбору бумажного сырья ждали приятные сюрпризы и ценные подарки.

На экологическое мероприятие откликнулись и ветераны, и молодёжь. Рекорд дня принадлежит Евгении Малышевой, которая принесла 97,5 кг макулатуры. Двум самым пожилым участникам акции было 65 лет, самому младшему – 5 лет, дети и студенты участвовали целыми командами.

Владимирцы собрали 2950 кг вторичного сырья. Всего же в России в рамках акции «Сохраним лес» собрано около 115 тонн макулатуры.

Продолжением экологической акции станет Всероссийский день посадки леса 18 мая. В регионе будут организованы площадки, где каждый желающий сможет посадить своё дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU