2019-04-09T19:06:45+03:00
Общество

Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия

Увидеть его можно будет 14 апреля на вокзале
Алексей СУХОВ
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14 апреля в 12.50 на железнодорожную станцию «Владимир» прибудет эшелон из 20 вагонов с уникальными образцами трофейного вооружения и военной техники, отбитых у террористов в Сирии.

Жители и гости Владимира смогут увидеть трёхчасовую концертную программу Ансамбля песни и пляски Западного военного округа и передвижную выставку. Экскурсии для всех желающих проведут военнослужащие – непосредственные участники военной операции в Сирии.

В эшелоне на девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, например, танк Т-55 и тоннельная машина китайского производства. В четырёх вагонах расположены экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, оборудования инженерных войск.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты продемонстрируют образцы химического оружия, найденного в освобождённых от террористов районах Сирийской Арабской Республики. Кроме того, будет представлена выставка работ военных художников и фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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