В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
164 пациента Клинической больницы «РЖД-Медицина» Мурома и её структурных подразделений во Владимире и Коврове прошли бесплатную диагностику онкологических заболеваний.
Пациентки прошли обследование молочных желёз у врача-онколога, осмотр акушера-гинеколога с проведением анализа на онкоцитологию, а мужчины старше 40 лет – осмотр врача-уролога.
Диагностические исследования смогли пройти не только пациенты, прикреплённые к Клинической больнице «РЖД-Медицина» города Мурома, но и все желающие. В частности, у одной из пациенток врач-дерматолог заподозрил онкологическое заболевание кожи на ранней стадии. Еще один случай онкопатологии выявил акушер-гинеколог. Обе пациентки получили направление на дополнительное обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU