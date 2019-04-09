В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-09T19:01:34+03:00

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164 пациента Клинической больницы «РЖД-Медицина» Мурома и её структурных подразделений во Владимире и Коврове прошли бесплатную диагностику онкологических заболеваний.

Пациентки прошли обследование молочных желёз у врача-онколога, осмотр акушера-гинеколога с проведением анализа на онкоцитологию, а мужчины старше 40 лет – осмотр врача-уролога.

Диагностические исследования смогли пройти не только пациенты, прикреплённые к Клинической больнице «РЖД-Медицина» города Мурома, но и все желающие. В частности, у одной из пациенток врач-дерматолог заподозрил онкологическое заболевание кожи на ранней стадии. Еще один случай онкопатологии выявил акушер-гинеколог. Обе пациентки получили направление на дополнительное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU