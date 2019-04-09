2019-04-09T18:55:38+03:00
Звезды

Владимирский театр кукол отправился на гастроли

Артисты выступят не только в нашей области, но и в другом регионе
Алексей СУХОВ
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В Дубасовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате наши артисты показали спектакль «Необыкновенное состязание» по пьесе Е. Сперанского о живущем в лесу зайце, который решил победить ежика в забеге и был уверен, что выиграет. Только вот ежик оказался не так-то прост. Спектакль был принят детворой на ура!

В самом театре только закончились гастроли Волгоградского театра кукол. И вот уже наши артисты едут с ответным визитом. Театр привезет в Волгоград два своих спектакля – «Пастушка и трубочист» по волшебной сказке Ганса Христиана Андерсена (режиссер-постановщик – Марина Протасова), а для самых маленьких зрителей – интерактивный спектакль на подушках «Азбука дедушки Толстого» (режиссер-постановщик – Валерий Баджи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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