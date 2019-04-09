2019-04-09T18:07:50+03:00
Общество

Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов

Оцифрованные снимки украсят галерею памяти к 75-летию Победы
Ирина Мальцева
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Владимирцев просят принести в военкоматы фотографии и краткую биографию своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Все снимки оцифруют и подготовят для главного храма ВС РФ, который планируется возвести в подмосковном парке «Память» к маю следующего года. Храм строится на народные пожертвования и на его территории появится галерея памяти, где можно будет увидеть 33 миллиона фотографий всех участников Великой Отечественной войны, в том числе более трехсот тысяч ушедших на фронт владимирцев.

- Уже сейчас оцифровано около двухсот тысяч фотографий, принести снимок участника ВОВ можно в ближайший военкомат. Это можно сделать и в том случае, если ваш дед или прадед призывался на фронт из другой области. Нужно указать, как его звали, награды, если они есть, даты жизни. Требуются сведения о владимирцах, которые прошли войну в чине рядовых или сержантов, потому что сведения об офицерском составе в архивах есть, - отметил военком Владимирской области Владимир Кручинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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