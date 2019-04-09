2019-04-09T17:53:01+03:00
Происшествия

Житель Радужного убил трех человек во Владимире

После чего ранил первого встречного в ночной забегаловке
Сергей МОРКОВКИН
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В ночь с 5 на 6 апреля в квартире многоэтажки во Фрунзенском районе города Владимира произошло тройное убийство. Трупы погибших были найдены оперативниками 8 апреля, а сегодня был задержан подозреваемый - 40-летний житель Радужного.

Пресс-служба Следкома сообщает, что в ночь тройного убийства мужчина был в гостях у знакомой. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он поссорился с гостями в хозяйкой, взял нож и смертельно ранил двух женщин и мужчину. Предположительно, после этого подозреваемый вышел на улицу и пошел в ночное кафе, где тем же ножом ранил посетителя.

Вернувшись обратно в квартиру, подозреваемый забрал телевизор и документы знакомой, после чего скрылся.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Следователем готовится ходатайство об избрании меры в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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