Житель Радужного убил трех человек во Владимире
В ночь с 5 на 6 апреля в квартире многоэтажки во Фрунзенском районе города Владимира произошло тройное убийство. Трупы погибших были найдены оперативниками 8 апреля, а сегодня был задержан подозреваемый - 40-летний житель Радужного.
Пресс-служба Следкома сообщает, что в ночь тройного убийства мужчина был в гостях у знакомой. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он поссорился с гостями в хозяйкой, взял нож и смертельно ранил двух женщин и мужчину. Предположительно, после этого подозреваемый вышел на улицу и пошел в ночное кафе, где тем же ножом ранил посетителя.
Вернувшись обратно в квартиру, подозреваемый забрал телевизор и документы знакомой, после чего скрылся.
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Следователем готовится ходатайство об избрании меры в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU