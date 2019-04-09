В Александровском районе ищут пропавшую школьницу

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-09T17:51:56+03:00

Она ушла из дома 5 дней назад

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Полиция разыскивает пропавшую без вести ученицу СОШ №11 г. Струнино Александровского района. Екатерина Маслова, которая родилась в 2003 году, ушла из дома 4 апреля 2019 года.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, до плеч, глаза карие.

Была одета: черная короткая куртка, черные лосины, черные кроссовки, красный вязанный шарф.

Девушка выехала с территории Александровского района в неизвестном направлении. Предположительно может находиться в Киржачском районе.

Если вы видели Екатерину, звоните: 8(4922)77-81-23 (дежурная часть), 8-910-671-72-79 или 8-920-902-07-77.

ИСТОЧНИК KP.RU