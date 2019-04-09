Фермера Джона Кописки оштрафовали за загрязнение земли нитратами

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-09T17:48:47+03:00

Их содержание больше чем в 5 раз превышало норму

Изменить размер текста: A A

В конце прошлого года владимирское управление Россельхознадзора проверило земли ООО «Рождество» - хозяйство знаменитого фермера-англичанина Джона Кописки. Проверка проводилась по заявлениям местных жителей.

Специалисты Россельхознадзора взяли пробы грунта с границ одного из земельных участков. 9 образцов почвы были отправлены в лабораторию в Нижний Новгород для определения содержания в них вредных веществ. По результатам анализов, в образцах почвы обнаружились нитраты - их содержание превышало предельно допустимые нормы в пять раз. Это означает, что земли были испорчены чрезмерным внесением в почву органических удобрений.

Владимирское управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении по статье «Порча земель». 22 марта 2019 года начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора вынес постановление о признании ООО «Рождество» виновным в порче земель. Наказание - штрафа в размере 40 000 рублей. Фермер Кописки постановление не обжаловал, и «Рождество» оплатило его полностью.

Кроме того, ООО «Рождество» выдано предписание об устранении нарушений. В 3 квартале этого года Россельхознадзор проверит, как выполняется предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU