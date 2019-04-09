2019-04-09T16:32:04+03:00
Общество

В 2019 году в 33 регионе 8,5 тысячи семей получили выплаты за рождение ребенка

Общая суммы выплат составила более 290 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом квартале во Владимирской области выплаты за рождение ребенка получили свыше 8,5 тыс. семей на сумму более чем 290 млн рублей.

Право на меры социальной поддержки возникает при рождении:

– первого ребенка – в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15937,5 рубля). Назначается пособие в размере 9911 рублей;

– третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет – в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевые денежные доходы населения (33817,7 рубля). Устанавливается выплата в размере 8977 рублей;

– второго и последующих детей – без учета дохода. Предоставляется единовременная денежная выплата на второго ребёнка в размере 4531 рубль, третьего и последующих детей – 9059 рублей, двойни – 15095 рублей, тройни – 110250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья
Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия
В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
Владимирский театр кукол отправился на гастроли
Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов
Житель Радужного убил трех человек во Владимире
В Александровском районе ищут пропавшую школьницу
Фермера Джона Кописки оштрафовали за загрязнение земли нитратами
Владимирцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований по радиоспорту
Владимирские гимнастки привезли четыре медали с российского турнира "Жемчужины Санкт-Петербурга"
Иваново стал ближе к Владимиру: какие новые возможности получили жители
В Коврове уничтожили семь коробок "нелегальных" яблок
В школах Владимирской области пройдут уроки, посвященные свойствам воды
Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название
Владимирских школьников приглашают на кибердиктант
В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида
Муромлянина и гусевчанина задержали с "синтетикой"
В Коврове закрыли "Fix Price" из-за нарушений пожарной безопасности
Ковровчанин, притворившись туристом, ограбил прохожего
Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги
Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе
В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами
Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор