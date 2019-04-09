В 2019 году в 33 регионе 8,5 тысячи семей получили выплаты за рождение ребенка
В первом квартале во Владимирской области выплаты за рождение ребенка получили свыше 8,5 тыс. семей на сумму более чем 290 млн рублей.
Право на меры социальной поддержки возникает при рождении:
– первого ребенка – в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15937,5 рубля). Назначается пособие в размере 9911 рублей;
– третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет – в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевые денежные доходы населения (33817,7 рубля). Устанавливается выплата в размере 8977 рублей;
– второго и последующих детей – без учета дохода. Предоставляется единовременная денежная выплата на второго ребёнка в размере 4531 рубль, третьего и последующих детей – 9059 рублей, двойни – 15095 рублей, тройни – 110250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU