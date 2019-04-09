Владимирцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований по радиоспорту

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-09T16:00:32+03:00

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Команда Владимирской области завоевала восемь медалей на первенстве и всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков, девочек, юношей и девушек, проходивших в Ставрополе с 28 марта по 1 апреля. В команду нашего региона входили 22 спортсмена в возрасте от 11 до 16 лет.

В первенстве России в дисциплине "спортивная радиопеленгация – спринт" владимирцы выиграли четыре медали. Валерия Парамонова оказалась лучшей среди девушек до 17 лет, Мария Калачёва и Степан Щербаков стали вторыми среди девочек и мальчиков до 13 лет соответственно, Андрей Григорьев выиграл бронзовую медаль среди юношей до 17 лет.

В дисциплинах "спортивная радиопеленгация 144 МГц" и "спортивная радиопеленгация 3,5 МГц" Александра Ионова завоевала серебряную медаль среди девушек до 17 лет, Андрей Григорьев – бронзовую награду среди юношей до 17 лет.

Во всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков и девочек до 13 лет третьи места заняли Степан Щербаков и Мария Калачёва.

ИСТОЧНИК KP.RU