2019-04-09T16:00:32+03:00
Спорт

Владимирцы привезли 8 медалей со всероссийских соревнований по радиоспорту

Наши победили в разных дисциплинах радиопеленгации
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено департаментом спортапредоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

Команда Владимирской области завоевала восемь медалей на первенстве и всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков, девочек, юношей и девушек, проходивших в Ставрополе с 28 марта по 1 апреля. В команду нашего региона входили 22 спортсмена в возрасте от 11 до 16 лет.

В первенстве России в дисциплине "спортивная радиопеленгация – спринт" владимирцы выиграли четыре медали. Валерия Парамонова оказалась лучшей среди девушек до 17 лет, Мария Калачёва и Степан Щербаков стали вторыми среди девочек и мальчиков до 13 лет соответственно, Андрей Григорьев выиграл бронзовую медаль среди юношей до 17 лет.

В дисциплинах "спортивная радиопеленгация 144 МГц" и "спортивная радиопеленгация 3,5 МГц" Александра Ионова завоевала серебряную медаль среди девушек до 17 лет, Андрей Григорьев – бронзовую награду среди юношей до 17 лет.

Во всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков и девочек до 13 лет третьи места заняли Степан Щербаков и Мария Калачёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Владимирской области собрали почти три тонны вторичного сырья
Во Владимир прибудет поезд с уникальной выставкой трофейного оружия
В железнодорожных больницах Владимирской области прошла акция по раннему выявлению рака
Владимирский театр кукол отправился на гастроли
Владимирские военкоматы собирают фотографии ветеранов
Житель Радужного убил трех человек во Владимире
В Александровском районе ищут пропавшую школьницу
Фермера Джона Кописки оштрафовали за загрязнение земли нитратами
В 2019 году в 33 регионе 8,5 тысячи семей получили выплаты за рождение ребенка
Владимирские гимнастки привезли четыре медали с российского турнира "Жемчужины Санкт-Петербурга"
Иваново стал ближе к Владимиру: какие новые возможности получили жители
В Коврове уничтожили семь коробок "нелегальных" яблок
В школах Владимирской области пройдут уроки, посвященные свойствам воды
Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название
Владимирских школьников приглашают на кибердиктант
В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида
Муромлянина и гусевчанина задержали с "синтетикой"
В Коврове закрыли "Fix Price" из-за нарушений пожарной безопасности
Ковровчанин, притворившись туристом, ограбил прохожего
Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги
Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе
В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами
Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор