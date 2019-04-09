Владимирские гимнастки привезли четыре медали с российского турнира "Жемчужины Санкт-Петербурга"

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-09T15:55:33+03:00

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Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике города Владимира завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях "Жемчужины Санкт-Петербурга", проходивших с 4 по 7 апреля. В турнире по художественной гимнастике приняли участие команды из 30 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга и Московской области.

Больше всего медалей команда Владимирской области, в состав которой входили Ксения Субботина, Юлия Цибикова, Арина Захарова, Александра Абашкина и Юлия Городилова, выиграла в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта. Владимирские спортсменки стали лучшими в многоборье групповых упражнений и в упражнении с обручами, а также вторыми – в упражнении с лентами.

Кроме того, Ксения Субботина, участвовавшая в индивидуальной программе кандидатов в мастера спорта, завоевала бронзовую медаль в упражнении со скакалкой.

ИСТОЧНИК KP.RU