Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название
Теперь он будет называться департаментом природных ресурсов и экологии
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Департамент природопользования администрации Владимирской области в ближайшее время получит новое название. Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологии. Об этом на встрече с представителями компаний-перевозчиков ТКО сообщил врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер.
Врио вице-губернатора заметил, что нынешнее название ведомства сложилось исторически, но сейчас оно не отвечает стоящим перед ним целям.
ИСТОЧНИК KP.RU