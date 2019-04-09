Департамент природопользования администрации Владимирской области сменит название

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-09T12:03:12+03:00

Теперь он будет называться департаментом природных ресурсов и экологии

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Департамент природопользования администрации Владимирской области в ближайшее время получит новое название. Его переименуют в департамент природных ресурсов и экологии. Об этом на встрече с представителями компаний-перевозчиков ТКО сообщил врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер.

Врио вице-губернатора заметил, что нынешнее название ведомства сложилось исторически, но сейчас оно не отвечает стоящим перед ним целям.

ИСТОЧНИК KP.RU