В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-09T10:00:10+03:00

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В Лакинске только вмешательство районной прокуратуры позволило решить вопрос с пандусом в жилом доме, где живет мальчик-инвалид.

Людям пришлось обратиться в прокуратуру. Дело в том, что в доме, в котором они живут, на первом этаже проживает семья с сыном, который передвигается только с помощью инвалидной коляски. Подъезд данного дома не оборудован пандусом. На общем собрании собственников жилья многоквартирного дома принято решение об установке пандуса в подъезде на лестничном марше от площадки первого этажа до входной двери. Жильцы даже нашли на это деньги. Однако управляющей компанией принятое жильцами решение не исполнено.

Пришлось в итоге вмешаться прокуратуре, чтобы в "управляшке" спохватились и установили пандус.

ИСТОЧНИК KP.RU