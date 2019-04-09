В Лакинске управляющая компания не хотела делать пандус для мальчика-инвалида
В Лакинске только вмешательство районной прокуратуры позволило решить вопрос с пандусом в жилом доме, где живет мальчик-инвалид.
Людям пришлось обратиться в прокуратуру. Дело в том, что в доме, в котором они живут, на первом этаже проживает семья с сыном, который передвигается только с помощью инвалидной коляски. Подъезд данного дома не оборудован пандусом. На общем собрании собственников жилья многоквартирного дома принято решение об установке пандуса в подъезде на лестничном марше от площадки первого этажа до входной двери. Жильцы даже нашли на это деньги. Однако управляющей компанией принятое жильцами решение не исполнено.
Пришлось в итоге вмешаться прокуратуре, чтобы в "управляшке" спохватились и установили пандус.
ИСТОЧНИК KP.RU