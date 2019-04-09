Муромлянина и гусевчанина задержали с "синтетикой"
Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы
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В конце марта муромские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, в куртке которого был сверток. В фольге находилось 10 пакетиков с зеленым веществом.
По данным УМВД, это была "синтетика" массой более трех граммов.
За такое же преступление задержали и 28-летнего гусевчанина. Бумажные свертки с порошком были у него в машине. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество - "синтетика" массой почти два грамма.
Статья за незаконное хранение наркотиков предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU