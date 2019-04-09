В Коврове закрыли "Fix Price" из-за нарушений пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-09T09:49:03+03:00

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Магазин закрыли по требованию ковровской прокуратуры. Они вместе с сотрудниками МЧС проверяли магазин на предмет пожарной безопасности.

"Fix Price", расположенный в подвальном помещении многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина, не сумел выдержать проверку. Сначала от собственника требовали исправить нарушения, а когда они не были исполнены, прокуратура обратилась в суд с иском о закрытии магазина до полного устранения всех "грехов".

На магазин, по данным прокуратуры, неоднократно жаловались местные жители. Нарушения, найденные в ходе проверки, это: не работающие система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре и дымоудаления, отсутствие нормальные эвакуационных выходов и эвакуационного освещения. Магазин в данный момент не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU