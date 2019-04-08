2019-04-08T22:13:10+03:00
Происшествия

Ковровчанин, притворившись туристам, ограбил прохожего

Теперь горожанина ждет суд
Ирина Мальцева
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По версии следствия, тридцапятилетний ковровчанин осенью прошлого года, представившись гостем города, попросил случайного прохожего проводить его до гостиницы. Но в безлюдном месте он ударил незнакомца, выхватил мобильник и скрылся. Пострадавший горожанин обратился за помощью к полицейским, патрулировавшим центр города, и нападавшего задержали «по горячим следам». Он объяснил, что планировал похитить велосипед жертвы, но в последний момент передумал, посчитав, что он ничего не стоит и прихватил телефон. Сейчас ковровчанину, признавшему свою вину, предъявлено обвинение в совершении грабежа, а дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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