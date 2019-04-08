Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-08T19:44:14+03:00

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В апреле отмечаются два праздника - Международный день культуры и Всемирный день книги. К этому времени Центр пропаганды изобразительного искусства подготовит проведение акции.

С 14 по 24 апреля посетители смогут не только ознакомиться с представленными в залах выставками, но и получат в подарок книги «Художники владимирской земли» и «Искусство Мстёры».

Книга «Художники владимирской земли» несет в себе не только краткую информацию о периодах развития изобразительного искусства области, но и разнообразный иллюстративный ряд произведений живописи, скульптуры и графики.

Книга об искусстве Мстеры может углубить представление о богатстве культурных традиций русской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU