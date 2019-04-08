2019-04-08T19:38:25+03:00
Спорт

Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе

В команду Владимирской области вошли 22 спортсмена возрасте от 11 до 16 лет
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Команда Владимирской области завоевала восемь медалей на первенстве и всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков, девочек, юношей и девушек, проходивших в городе Ставрополе с 28 марта по 1 апреля.

В первенстве России в дисциплине «Спортивная радиопеленгация – спринт» владимирцы выиграли четыре медали. Валерия Парамонова оказалась лучшей среди девушек до 17 лет, Мария Калачева и Степан Щербаков стали вторыми среди девочек и мальчиков до 13 лет соответственно, Андрей Григорьев выиграл бронзовую медаль среди юношей до 17 лет.

В дисциплинах «спортивная радиопеленгация 144 МГц» и «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» Александра Ионова завоевала серебряную медаль среди девушек до 17 лет, Андрей Григорьев – бронзовую награду среди юношей до 17 лет.

Во всероссийских соревнованиях по радиоспорту среди мальчиков и девочек до 13 лет третьи места заняли Степан Щербаков и Мария Калачева.

В общей сложности в команду Владимирской области вошли 22 спортсмена возрасте от 11 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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