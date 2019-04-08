В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-08T17:34:56+03:00

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В Александрове завершился суд над бывшим водителем-экспедитором бензовоза, который в в ноябре 2015 года сумел продать часть бензина марок АИ-92 и АИ-95 на сторону.

Топливо было похищено у компании ООО "УНК". Та во время суда оценила ущерб в 88 тысяч 889 рублей 41 копейку. Как сообщает пресс-служба областного суда, водитель провернул следующую схему: по пути следования с нефтеналивных станций он в заранее оговоренных местах съезжал с маршрута, сливал бензин и на месте продавал его третьим лицам. Образовавшиеся пустоты мужчина заполнял посторонним нефтепродуктом, а помехи в работе системы GPS/Глонасс создавал с помощью программы "глушителя".

О хищениях, может быть, и не узнали бы. Но на ООО "УНК" пожаловались в прокуратуру за якобы некачественный бензин. Гендиректор компании обратился в правоохранительные органы. Так и стало известно о хищениях топлива. Мужчину наказали на 180 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU