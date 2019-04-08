2019-04-08T17:13:46+03:00
Общество

Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили

Улицу сделали односторонней
Артём Черепанов
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8 апреля вступили в силу изменения в правила движения на улице Стрелецкой. Часть дороги на ней сделали односторонней. Теперь заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запрещен. Дорожные знаки, запрещающие движение с магистрали на улицу уже установлены.

Улица Стрелецкая долгое время была альтернативной дорогой для объезда пробок в центральной части города. По ней можно было быстро добраться из восточной части города в район проспекта Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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