Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
Улицу сделали односторонней
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8 апреля вступили в силу изменения в правила движения на улице Стрелецкой. Часть дороги на ней сделали односторонней. Теперь заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запрещен. Дорожные знаки, запрещающие движение с магистрали на улицу уже установлены.
Улица Стрелецкая долгое время была альтернативной дорогой для объезда пробок в центральной части города. По ней можно было быстро добраться из восточной части города в район проспекта Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU