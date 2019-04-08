В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-08T16:21:43+03:00

Уголовное дело за халатность возбуждать не будут

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Следственный комитет проверил школу №1 в Юрьев-Польском. Ранее некоторые СМИ от имени родителей первоклассников сообщали, что якобы в школе социальный педагог избивала детей.

По данным Следкома, 1 марта 2019 года в 1 классе школы уволилась преподаватель, а 4 марта на замещение назначили социального педагога. Как сказала она, в классе несколько детей вели себя плохо, на замечания не реагировали, дрались и мешали другим ученикам заниматься.

В ходе проверки следователи выяснили, что часть опубликованной информации неверна. Но что 4 марта педагог взяла за ухо мальчика, который хулиганил, и повысила голос, было действительно так. За это педагогу объявлен выговор.

Уголовное дело за халатность возбуждать не будут. Но часть материалов все же выделена в отдельное производство и направлена в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU