Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с ФК "Муром"

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-08T15:38:27+03:00

Голов в игре забито не было

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6 апреля футбольный клуб "Торпедо" (Владимир) возобновил сезон в зоне "Запад" ПФЛ. Первый матч черно-белые проводили в гостях у еще одной команды из Владимирской области - ФК "Муром". Несмотря на все старания футболистов обеих команд, забитых голов зрители так и не увидели.

В составе "Торпедо" опасные моменты создали Сергей Шалин и Дмитрий Забродин. У "Мурома" солировал воспитанник владимирской школы Максим Зимарев, мастерски исполнявший штрафные удары.

ИСТОЧНИК KP.RU