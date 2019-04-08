2019-04-08T15:06:05+03:00
Происшествия

Во Владимирскую колонию в кубиках "Магги" пытались пронести гашиш

Наркотики отправили по почте
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: УФСИН по Владимирской области
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСИН по Владимирской области пресекли попытку доставить во владимирскую колонию № 3 крупной партии наркотиков. 16 доз гашиша одному из осужденных пытались отправить по почте в бульонных кубиках "Магги".

Также пресс-служба УФСИН по региону сообщает, что женщина, приехавшая на свидание к родственнику в колонию строгого режима № 7 (Пакино, Ковровский район), в сумочке пыталась пронести 1900 рублей. А в ЛИУ-8 в Киржаче вечером кто-то забросил через забор сверток с тремя сотовыми телефонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с ФК "Муром"
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали личные вещи писателя Ларина
Владимирские гимнастки выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях «Жемчужины Санкт-Петербурга»
Владимирский областной перинатальный центр внедрил новую методику обезболивания родов
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве ЦФО в Московской области
Пожарные в Муроме спасли человека на пожаре
Во Владимирской области назначен новый руководитель УФНС
За выходные во Владимирской области четыре раза подожгли сухую траву
В Филипповском 13 человек тушили жилой дом
Житель Киржача угнал автомобиль, чтобы прокатиться
В Александрове судят иностранцев, сбывавших наркотики через интернет
Камешковца, укравшего электроинструмент, разыскивали четыре года
Лже-банкиры обманули ковровчанку ста тысяч рублей
Пожар вспыхнул у мемориала на месте гибели Юрия Гагарина
В Коврове появится новый храм
Во Владимирской области назвали главных должников по оплате электричества
В Струнино вспыхнул частный дом
В Вязниках на пожаре погибли бабушка и двое внуков
Во Владимирской области ищут пропавшего 21-летнего вязниковца