Во Владимирскую колонию в кубиках "Магги" пытались пронести гашиш

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-08T15:06:05+03:00

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Сотрудники УФСИН по Владимирской области пресекли попытку доставить во владимирскую колонию № 3 крупной партии наркотиков. 16 доз гашиша одному из осужденных пытались отправить по почте в бульонных кубиках "Магги".

Также пресс-служба УФСИН по региону сообщает, что женщина, приехавшая на свидание к родственнику в колонию строгого режима № 7 (Пакино, Ковровский район), в сумочке пыталась пронести 1900 рублей. А в ЛИУ-8 в Киржаче вечером кто-то забросил через забор сверток с тремя сотовыми телефонами.

ИСТОЧНИК KP.RU