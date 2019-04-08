Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали личные вещи писателя Ларина

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-08T15:03:58+03:00

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2 апреля состоялось заседание экспертной фондово-закупочной комиссии музея-заповедника, на котором были рассмотрены и приняты более 40 предметов, принадлежавших ранее известному владимирскому писателю Сергею Васильевичу Ларину. Этот комплекс передала в дар музею-заповеднику дочь писателя – Галина Сергеевна Шагара.

Среди поступивших в музей предметов можно назвать: рукопись Ларина «Мещерское подполье» (1970-е гг.), издания произведений Ларина, издания произведений других известных авторов (Никитина, Солоухина, Фатьянова и др.), подаренные Ларину и членам его семьи (в основном с автографами), личные вещи Ларина – шкатулка, ваза с его портретом, шляпа, очки, документы, фотографии из семейного архива.

Сергей Ларин стоял у истоков владимирской писательской организации. Его дом был своеобразным литературным салоном. Сюда приходили Сергей Никитин, Алексей Фатьянов. Приезжали в гости Андрей Вознесенский, художник Илья Глазунов. В тесной дружбе Ларин был с Владимиром Солоухиным.

ИСТОЧНИК KP.RU