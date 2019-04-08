Владимирские гимнастки выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях «Жемчужины Санкт-Петербурга»

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-08T14:33:52+03:00

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Воспитанницы СШОР № 5 по художественной гимнастике города Владимира завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях «Жемчужины Санкт-Петербурга», проходивших с 4 по 7 апреля в центре художественной гимнастики «Жемчужина».

Больше всего медалей команда Владимирской области, в состав которой вошли Ксения Субботина, Юлия Цибикова, Арина, Захарова, Александра Абашкина и Юлия Городилова, выиграла в групповых упражнений по программе кандидатов в мастера спорта. Владимирские спортсменки стали лучшими в многоборье групповых упражнений и в упражнении с обручами, а также вторыми – в упражнении с лентами.

Кроме того, Ксения Субботина, участвовавшая в индивидуальной программе КМС, завоевала бронзовую медаль в упражнении со скакалкой.

В общей сложности в турнире по художественной гимнастике приняли участие команды из 30 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU