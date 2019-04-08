Владимирский областной перинатальный центр внедрил новую методику обезболивания родов
Перинатальный центр стал первым региональным роддомом, где применяется эффективное обезболивание родов по новой методике.
Это стало возможным после приобретения системы для проведения пациент-контролируемой анестезии. Стоимость медицинского оборудования – порядка 300 тысяч рублей.
Пациент-контролируемая продленная эпидуральная анестезия существенно сокращает время между тем моментом, когда пациентка чувствует боль или потребность в дополнительном обезболивании, и моментом, когда женщина получает обезболивание.
Как только пациентка чувствует боль, она нажимает на кнопку, сигнал передается инфузомату, и доза анестетика автоматически вводится в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. При этом анестетик вводится поверхностно, не касаясь спинного мозга, под контролем медицинского персонала, что обеспечивает эффективное и безопасное обезболивание.
– Мы лечим и родоразрешаем пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказать им помощь. Кроме того, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние таких пациенток, – подчеркнула главврач перинатального центра Надежда Туманова.
ИСТОЧНИК KP.RU