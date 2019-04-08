2019-04-08T14:09:41+03:00
Общество

Владимирский областной перинатальный центр внедрил новую методику обезболивания родов

Там появилась пациент-контролируемая продленная эпидуральная анестезия
Алексей СУХОВ
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Перинатальный центр стал первым региональным роддомом, где применяется эффективное обезболивание родов по новой методике.

Это стало возможным после приобретения системы для проведения пациент-контролируемой анестезии. Стоимость медицинского оборудования – порядка 300 тысяч рублей.

Пациент-контролируемая продленная эпидуральная анестезия существенно сокращает время между тем моментом, когда пациентка чувствует боль или потребность в дополнительном обезболивании, и моментом, когда женщина получает обезболивание.

Как только пациентка чувствует боль, она нажимает на кнопку, сигнал передается инфузомату, и доза анестетика автоматически вводится в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. При этом анестетик вводится поверхностно, не касаясь спинного мозга, под контролем медицинского персонала, что обеспечивает эффективное и безопасное обезболивание.

– Мы лечим и родоразрешаем пациенток с различной патологией беременности и плода, поэтому очень важно своевременно оказать им помощь. Кроме того, эффективное обезболивание помогает улучшить психологическое состояние таких пациенток, – подчеркнула главврач перинатального центра Надежда Туманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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