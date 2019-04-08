Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве ЦФО в Московской области
Владимирские спортсмены Рамазан Дадаев и Иван Пухов завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на первенстве Центрального Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, проходившем в подмосковном городе Подольске с 1 по 6 апреля..
Рамазан Дадаев, выступавший в весовой категории «до 81 кг», стал не просто первым в своей группе, но также получил приз «Лучший боксёр первенства» и завоевал право участвовать в первенстве России, которое состоится в городе Оренбурге с 4 по 10 мая.
Иван Пухов занял третье место в весовой категории «91 кг».
Спортсмены тренируются у наставников Евгения Лобосова и Эдуарда Григоряна.
ИСТОЧНИК KP.RU