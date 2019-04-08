Пожарные в Муроме спасли человека на пожаре

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-08T13:14:31+03:00

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Утром 8 апреля в Муроме загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Дзержинского, 46.

Приехавшие на место пожарные увидели, что горит квартира, расположенная на пятом этаже. Из окон уже шел дым. Спасатели поднялись по лестнице и ворвались в квартиру. Внутри они нашли 35-летнего хозяина, которому от дыма уже стало плохо. Его вывели на свежий воздух, после чего мужчину осмотрели врачи. Госпитализировать его не пришлось.

Возгорание в квартире потушили довольно быстро. В результате пожара огнём были повреждены: внутренняя отделка, имущество и постельные принадлежности на площади одного квадратного метра.

Всего к тушению пожара привлекалось 11 пожарных Муромского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU