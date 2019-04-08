2019-04-08T13:14:31+03:00
Общество

Пожарные в Муроме спасли человека на пожаре

35-летний мужчина отделался легким отравлением
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 8 апреля в Муроме загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Дзержинского, 46.

Приехавшие на место пожарные увидели, что горит квартира, расположенная на пятом этаже. Из окон уже шел дым. Спасатели поднялись по лестнице и ворвались в квартиру. Внутри они нашли 35-летнего хозяина, которому от дыма уже стало плохо. Его вывели на свежий воздух, после чего мужчину осмотрели врачи. Госпитализировать его не пришлось.

Возгорание в квартире потушили довольно быстро. В результате пожара огнём были повреждены: внутренняя отделка, имущество и постельные принадлежности на площади одного квадратного метра.

Всего к тушению пожара привлекалось 11 пожарных Муромского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с ФК "Муром"
Во Владимирскую колонию в кубиках "Магги" пытались пронести гашиш
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали личные вещи писателя Ларина
Владимирские гимнастки выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях «Жемчужины Санкт-Петербурга»
Владимирский областной перинатальный центр внедрил новую методику обезболивания родов
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве ЦФО в Московской области
Во Владимирской области назначен новый руководитель УФНС
За выходные во Владимирской области четыре раза подожгли сухую траву
В Филипповском 13 человек тушили жилой дом
Житель Киржача угнал автомобиль, чтобы прокатиться
В Александрове судят иностранцев, сбывавших наркотики через интернет
Камешковца, укравшего электроинструмент, разыскивали четыре года
Лже-банкиры обманули ковровчанку ста тысяч рублей
Пожар вспыхнул у мемориала на месте гибели Юрия Гагарина
В Коврове появится новый храм
Во Владимирской области назвали главных должников по оплате электричества
В Струнино вспыхнул частный дом
В Вязниках на пожаре погибли бабушка и двое внуков
Во Владимирской области ищут пропавшего 21-летнего вязниковца