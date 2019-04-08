Во Владимирской области назначен новый руководитель УФНС

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-08T11:30:12+03:00

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С 8 апреля исполняющим обязанности руководителя УФНС России по Владимирской области назначен Алексей Рудольфович Горюнов. До этого он с ноября 2018 года возглавлял Межрайонную ИФНС России №2 по Владимирской области.

Алексей Горюнов имеет два высших образования - в 1999 году окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2004 году - аспирантуру финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. В системе налоговых органов работает с 1999 года.

Должность руководителя УФНС по Владимирской области стала вакантной, так как предыдущий начальник, Александр Шаурин, в связи с повышением по службе с 8 апреля переведен на должность руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3. Он работал руководителем УФНС России по Владимирской области с марта прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU