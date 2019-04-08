За выходные во Владимирской области четыре раза подожгли сухую траву

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-08T10:20:42+03:00

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Во Владимирской области за минувшие выходные пожарные выезжали четыре раза, чтобы потушить сухую траву. Три поджога зафиксировали в Коврове, Владимире и д. Остров Камешковского района, один - у поймы реки Клязьмы. Всего, по данным пресс-службы МЧС, с начала года пожарные реагировали на возгорание травы 11 раз.

Стоит отметить, что хулиганы жгут не только траву, но и мусор. Так, в выходные кто-то поджог мусор в деревне Крутово Ковровского района и в Коврове.

ИСТОЧНИК KP.RU