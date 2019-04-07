Житель Киржача угнал автомобиль, чтобы прокатиться

7 Апр 20:33 2019-04-07T20:33:00+03:00

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В августе прошлого года местный житель отдыхал в садовом товариществе Киржачского района. Выпив, ночью он заметил у соседей на участке машину, стоившую, как позднее выяснится, триста тысяч рублей, и решил прокатиться на ней. Сев в незапертое авто, он завел его торчавшими в замке зажигания ключами и отправился в сторону Москвы. Но поздно вечером на следующий день в столице его задержали сотрудники ГИБДД. Угонщик признал вину и суд назначил ему наказание – полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU