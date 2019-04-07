В Александрове судят иностранцев, сбывавших наркотики через интернет

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-07T17:52:41+03:00

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Подсудимых обвиняют в участии в преступном сообществе, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, граждане Украины сбывали наркотики с помощью тайников и с использованием возможностей интернета. Как рассказал один из обвиняемых, участвующих в группе с июня 2017 года, предложение он получил в одной из соцсетей, и хотя понимал, что это противозаконно, согласился. Обязательным условием участия в преступной группе было прохождение исследования на «детекторе лжи», а все действия участников контролировали кураторы, общаясь через соцсети. После успешного прохождения вступительных испытаний и инструктажа обвиняемого направили в Россию, где он с июля по ноябрь 2017 года руководил структурным подразделением преступного сообщества и совершил особо тяжкие преступления. Сейчас уголовные дела переданы в Александровский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU