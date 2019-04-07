2019-04-07T17:53:06+03:00
Происшествия

Камешковца, укравшего электроинструмент, разыскивали четыре года

Сельчанин сел сразу за несколько преступлений
Ирина Мальцева
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Сорокавосьмилетний житель поселка Дружба Камешковского района еще осенью 2014 года похитил из строительного вагончика в соседнем селе электроинструмент на тридцать пять с лишним тысяч рублей. В декабре того же года полиция вышла на след злоумышленника, в доме у него провели обыск и нашли не только пропавший инструмент, но и марихуану. Пока расследование продолжалось, камешковец сбежал и только в июле прошлого года мужчину задержали на границе с Украиной: мужчина пытался вернуться на родину, но без документов. Камешковский районный суд признал его виновным не только в краже, но и в незаконном хранении наркотиков, а также в пересечении границы без действительных документов на право въезда в страну. С учетом всех обстоятельств мужчину отправили в колонию строгого режима на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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