Лже-банкиры обманули ковровчанку ста тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-07T12:59:02+03:00

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Тридцапятилетней жительнице города оружейников позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и рассказал, что ее банковскую карту пытаются взломать и снять деньги. Чтобы предотвратить потерю, женщине предложили назвать все данные карты. Ковровчанка поверила звонившему, назвавшему ее по имени, а также сообщившему ее паспортные данные и адрес, по которому она живет, и ответила на все вопросы. В том числе горожанка сообщила номер карты и коды, приходящие ей в смс-сообщениях. В результате женщина лишилась 112 тысяч рублей, которые списали с ее карты.

ИСТОЧНИК KP.RU