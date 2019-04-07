2019-04-07T12:59:02+03:00
Происшествия

Лже-банкиры обманули ковровчанку ста тысяч рублей

Молодая женщина хотела защитить свою банковскую карту
Ирина Мальцева
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Тридцапятилетней жительнице города оружейников позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и рассказал, что ее банковскую карту пытаются взломать и снять деньги. Чтобы предотвратить потерю, женщине предложили назвать все данные карты. Ковровчанка поверила звонившему, назвавшему ее по имени, а также сообщившему ее паспортные данные и адрес, по которому она живет, и ответила на все вопросы. В том числе горожанка сообщила номер карты и коды, приходящие ей в смс-сообщениях. В результате женщина лишилась 112 тысяч рублей, которые списали с ее карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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