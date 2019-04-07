В Коврове появится новый храм
Возвести его планируют на пересечении улиц Подлесной и Сосновой
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Новый храм построят около православной гимназии, проект уже заказан, а предпроектную документацию рассмотрели и одобрили на заседании городского градостроительного совета. Новое здание будет примыкать к зданию гимназии и составит с ним единый ансамбль, при этом по задумке авторов будет казаться, что здания построены в одно время, а деревья, растущие на участке и на улице не пострадают. Кроме того, рядом с храмом появится гостевая парковка, а благодаря нескольким входам попасть туда будет удобно всем желающим.
ИСТОЧНИК KP.RU