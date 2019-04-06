2019-04-06T22:56:03+03:00
Общество

Во Владимирской области назвали главных должников по оплате электричества

Среди лидеров - крупнейшие компании региона
Ольга МАКАРОВА
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Энергетики области назвали главных должников по оплате электроэнергии, сообщает пресс-служба "ВладимирЭнерго". Среди них - крупнейшие частные и муниципальные предприятия 33-го региона.

Лидеров в антиТОПе стал «Владимирэнергосбыт» — сумма задолженности компании составила 540 миллионов рублей. Второе место занял завод Автоприбор с долгом в 113 миллионов. Далее идут два муромских МУПа - «Тепловые сети» с задолженностью в 30 миллионов рублей и «ПЖРЭП № 3» долг которых достиг 17 миллионов рублей.

Также в "черный список" энергетиков попали «РАСКО» Гусь-Хрустального района, ОАО «Муромтепловоз», АО «Покровский завод биопрепаратов» и ООО «ЭнергоСервис» города Владимира.

При этом за первые 2 месяца 2019 года энергетикам при помощи приставов по решению суда удалось взыскать с должников всего 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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