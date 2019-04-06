В Струнино вспыхнул частный дом
Загорелась постройка по улице Коммуны
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В 14.51 6 апреля, сообщает сайт регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Александровском районе. Вспыхнула постройка в городе Струнино по улице Коммуны.
От огня в итоге пострадали 10 квадратных метров. К счастью, никто на пожаре не пострадал. Пожар ликвидировали две единицы спасательной техники и шесть сотрудников МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU