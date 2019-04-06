2019-04-06T13:12:38+03:00
Происшествия

В Вязниках на пожаре погибли бабушка и двое внуков

Третьего ребенка удалось спасти из огня
Ольга МАКАРОВА
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Пожар в двухэтажном доме на две квартиры произошел вечером 5 апреля, сообщает региональный Следком. На пульт диспетчера МЧС информация о возгорании поступила в 23.20.

Оказалось, что в квартире проживала благополучная многодетная семья с бабушкой. Троих детей родители в этот вечер оставили под присмотр бабушке.

Из огня спасателям удалось вынести двух детей - восьмилетнего мальчика, которого медикам удалось откачать, и его пятилетнего брата. К сожалению, сотрудники "скорой" констатировали смерть младшего.

Позже на 20 выгоревших квадратных метрах после локализации огня нашли тела их новорожденной сестренки и 54-летней бабушки. Выживший ребенок с признаками отравления угарным газом отправлен в больницу.

На место после обнаружения тел выехали сотрудники следственного управления области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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