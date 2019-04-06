2019-04-06T12:38:23+03:00
Происшествия

Во Владимирской области ищут пропавшего 21-летнего вязниковца

Особая примета молодого человека- родинка на левой щеке.
Ольга МАКАРОВА
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фото предоставлено УМВД по Владимирской областифото предоставлено УМВД по Владимирской области
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Полиция Вязниковского района просит жителей региона помочь в розыске без вести пропавшего жителя города Вязники - 21-летнего Ластоверова Василия Николаевича. Об этом сообщает официальный сайт УМВД 33-го региона.

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения; волосы темно-русые, короткие; глаза карие.

Особые приметы: родинка на левой щеке.

Был одет в серую куртку-ветровку, черную футболку, спортивные штаны, ботинки коричневого цвета.

При себе молодой человек имел рюкзак зеленого цвета с курткой желтого цвета с капюшоном, а также документы на свое имя.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении без вести пропавшего, сообщить по телефонам:

8 (4922) 77 81 24; 8 999 377 75 35; 8 920 902 07 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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