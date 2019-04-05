2019-04-05T19:29:47+03:00
Общество

У областного госстройнадзора появился новый начальник

Инспекцию возглавил Олег Маханько
Ирина Мальцева
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Новый руководитель возглавил инспекцию государственного строительного надзора администрации Владимирской области 5 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. Пятидесятисемилетний Олег Маханько, родившийсяв Бульгуме Татарской АССР, начинал свою карьеру в качестве помощника бурильщика. Позднее работал в Москве, а во Владимире осел в 2007 года. Сначала он возглавлял СПК «Коммунар», потом перешел на работу в муниципальное казенное учреждение «Владстройзаказчик», а также работал на разных должностях в управлении культуры и строительства администрации Владимира

ИСТОЧНИК KP.RU

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