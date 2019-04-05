Танцовщица из Мурома стала чемпионкой России
Соревнования прошли в северной столице
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С 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат и Первенство России ОРТО по современным танцевальным направлениям.
Как сообщает интернет-портал Муром-24, город Муром и Владимирскую область представляли солисты студии эстрадного танца «Вдохновение», которые занимаются под руководством Марины Тороповой.
В результате Юлия Бакулина стала Чемпионкой России по акробатическому танцу, а Антон Майоров завоевал бронзу Чемпионата и Первенства России по танцевальному шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU