Танцовщица из Мурома стала чемпионкой России

5 Апр 19:08 2019-04-05T19:08:21+03:00

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С 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат и Первенство России ОРТО по современным танцевальным направлениям.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, город Муром и Владимирскую область представляли солисты студии эстрадного танца «Вдохновение», которые занимаются под руководством Марины Тороповой.

В результате Юлия Бакулина стала Чемпионкой России по акробатическому танцу, а Антон Майоров завоевал бронзу Чемпионата и Первенства России по танцевальному шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU