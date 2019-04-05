Юных владимирцев приглашают узнать о Земле

5 Апр 19:00 2019-04-05T19:00:32+03:00

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10 апреля Экологическая библиотека (ул. Сурикова, д. 26) приглашает ребят дошкольного и младшего школьного возраста на увлекательное знакомство с нашим общим домом – Землей.

С помощью красочных слайдов библиотекари расскажут, как люди древности представляли себе мир, кто придумал глобус, кто впервые увидел нашу планету из космоса, какие еще названия есть у Земли.

Ребята узнают, что в апреле отмечаются две замечательные даты – День космонавтики и День Земли, послушают рассказ об удивительных историях, связанных с возникновением этих праздников.

Единственное условие: входным билетом на видеогалерею станет ответ на несложную загадку. А после просмотра участникам мероприятия будет предложено оставить свою запись в Книге отзывов – подобрать эпитет к слову «Земля».

Начало — в 11:00

ИСТОЧНИК KP.RU