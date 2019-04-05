2019-04-05T19:00:32+03:00
Общество

Юных владимирцев приглашают узнать о Земле

Мероприятие пройдет в Экологической библиотеке
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 апреля Экологическая библиотека (ул. Сурикова, д. 26) приглашает ребят дошкольного и младшего школьного возраста на увлекательное знакомство с нашим общим домом – Землей.

С помощью красочных слайдов библиотекари расскажут, как люди древности представляли себе мир, кто придумал глобус, кто впервые увидел нашу планету из космоса, какие еще названия есть у Земли.

Ребята узнают, что в апреле отмечаются две замечательные даты – День космонавтики и День Земли, послушают рассказ об удивительных историях, связанных с возникновением этих праздников.

Единственное условие: входным билетом на видеогалерею станет ответ на несложную загадку. А после просмотра участникам мероприятия будет предложено оставить свою запись в Книге отзывов – подобрать эпитет к слову «Земля».

Начало — в 11:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У областного госстройнадзора появился новый начальник
Танцовщица из Мурома стала чемпионкой России
Областную инспекцию стройнадзора возглавил Олег Маханько
Во Владимирской области задержали двоих наркоманов
В Вязниках ищут пропавшего без вести 20-летнего парня
Департамент здравоохранения объявил конкурс на должность главврача Собинской ЦРБ
Муромлянка лишилась денег, пытаясь продать технику
17-летнюю ковровчанку обвиняют в продаже наркотиков
В Киржаче предприниматель торговал небезопасной рыбой
Во Владимире начался ямочный ремонт городских дорог
Владимирское "Торпедо" проведет матч в Муроме
В этом году в Кольчугино и Собинке откроются новые школы
Во Владимирской области хотят развивать баскетбол
В Меленках вынесен приговор нетрезвому водителю, который вместе с подругой слетел в кювет. Женщина погибла
Биатлонист Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата Владимирского ЗакСобрания
Во Владимире возбудили уголовное дело за убийство лосей в парке "Дружба"
Слушайте программу "Моя дача" на радио "КП-Владимир" и выигрывайте призы!
Оператор автозаправки в Киржаче заправила газом баллон и попала под суд
В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей