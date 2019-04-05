2019-04-05T18:57:35+03:00
Общество

Областную инспекцию стройнадзора возглавил Олег Маханько

Он вступил в должность 5 апреля
Алексей СУХОВ
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С 5 апреля на должность начальника инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области назначен Олег Маханько.

Олег Витальевич Маханько родился в 1962 году в Бугульме Татарской АССР. В 1984 году закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Трудовую деятельность начал помощником бурильщика треста «Татнефтегазразведка по строительству скважин в Западной Сибири», работал по специальности в организациях Москвы.

Во Владимире – с 2007 года. Здесь возглавлял СПК «Коммунар», муниципальное казённое учреждение «Владстройзаказчик», трудился на разных должностях в управлении архитектуры и строительства городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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