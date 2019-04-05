2019-04-05T17:18:21+03:00
Происшествия

В Вязниках ищут пропавшего без вести 20-летнего парня

В день пропажи на нем была ветровка, черная футболка и зеленый рюкзак
Валерия Рудометова
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Полиция разыскивает без вести пропавшего Василия Ластоверова, который родился 17 апреля 1998 года и жил в Вязниках.

Приметы: на вид 20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения; волосы темно-русые, короткие; глаза карие, родинка на левой щеке.

В день пропажи на нем была серая куртка, черная футболка, спортивные штаны, ботинки коричневого цвета. На плечах был рюкзак зеленого цвета, также с собой были документы.

Если вы что-то знаете о молодом человеке, звоните: 8 (4922) 77 81 24; 8 999 377 75 35; 8 920 902 07 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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