В Вязниках ищут пропавшего без вести 20-летнего парня
В день пропажи на нем была ветровка, черная футболка и зеленый рюкзак
.Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Полиция разыскивает без вести пропавшего Василия Ластоверова, который родился 17 апреля 1998 года и жил в Вязниках.
Приметы: на вид 20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения; волосы темно-русые, короткие; глаза карие, родинка на левой щеке.
В день пропажи на нем была серая куртка, черная футболка, спортивные штаны, ботинки коричневого цвета. На плечах был рюкзак зеленого цвета, также с собой были документы.
Если вы что-то знаете о молодом человеке, звоните: 8 (4922) 77 81 24; 8 999 377 75 35; 8 920 902 07 77.
ИСТОЧНИК KP.RU