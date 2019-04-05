Департамент здравоохранения объявил конкурс на должность главврача Собинской ЦРБ
Департамент здравоохранения проводит отбор претендентов на замещение должности главного врача Собинской районной больницы.
Нужно иметь высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, находиться в возрасте до 65 лет и быть готовыми к прохождению процедуры допуска к государственной тайне. Для участия в отборе необходимо в срок до 27 апреля представить в отдел кадров департамента (ул. Большая Московская, 61, каб. 310) заявку на участие по предлагаемой форме.
Претенденты, соответствующие установленным требованиям, будут приглашены на собеседование в департамент здравоохранения. Необходимую информацию можно получить в отделе кадров департамента здравоохранения по телефону 8(4922)52-99-42 (Светлана Александровна Шидловская) или 77-85-87 (Юлия Александровна Иванова).
ИСТОЧНИК KP.RU