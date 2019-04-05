2019-04-05T17:04:24+03:00
Общество

Департамент здравоохранения объявил конкурс на должность главврача Собинской ЦРБ

Нужно иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в пять лет
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Департамент здравоохранения проводит отбор претендентов на замещение должности главного врача Собинской районной больницы.

Нужно иметь высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, находиться в возрасте до 65 лет и быть готовыми к прохождению процедуры допуска к государственной тайне. Для участия в отборе необходимо в срок до 27 апреля представить в отдел кадров департамента (ул. Большая Московская, 61, каб. 310) заявку на участие по предлагаемой форме.

Претенденты, соответствующие установленным требованиям, будут приглашены на собеседование в департамент здравоохранения. Необходимую информацию можно получить в отделе кадров департамента здравоохранения по телефону 8(4922)52-99-42 (Светлана Александровна Шидловская) или 77-85-87 (Юлия Александровна Иванова).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У областного госстройнадзора появился новый начальник
Танцовщица из Мурома стала чемпионкой России
Юных владимирцев приглашают узнать о Земле
Областную инспекцию стройнадзора возглавил Олег Маханько
Во Владимирской области задержали двоих наркоманов
В Вязниках ищут пропавшего без вести 20-летнего парня
Муромлянка лишилась денег, пытаясь продать технику
17-летнюю ковровчанку обвиняют в продаже наркотиков
В Киржаче предприниматель торговал небезопасной рыбой
Во Владимире начался ямочный ремонт городских дорог
Владимирское "Торпедо" проведет матч в Муроме
В этом году в Кольчугино и Собинке откроются новые школы
Во Владимирской области хотят развивать баскетбол
В Меленках вынесен приговор нетрезвому водителю, который вместе с подругой слетел в кювет. Женщина погибла
Биатлонист Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата Владимирского ЗакСобрания
Во Владимире возбудили уголовное дело за убийство лосей в парке "Дружба"
Слушайте программу "Моя дача" на радио "КП-Владимир" и выигрывайте призы!
Оператор автозаправки в Киржаче заправила газом баллон и попала под суд
В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей