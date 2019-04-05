Департамент здравоохранения объявил конкурс на должность главврача Собинской ЦРБ

5 Апр 17:04 2019-04-05T17:04:24+03:00

Нужно иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в пять лет

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Департамент здравоохранения проводит отбор претендентов на замещение должности главного врача Собинской районной больницы.

Нужно иметь высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, находиться в возрасте до 65 лет и быть готовыми к прохождению процедуры допуска к государственной тайне. Для участия в отборе необходимо в срок до 27 апреля представить в отдел кадров департамента (ул. Большая Московская, 61, каб. 310) заявку на участие по предлагаемой форме.

Претенденты, соответствующие установленным требованиям, будут приглашены на собеседование в департамент здравоохранения. Необходимую информацию можно получить в отделе кадров департамента здравоохранения по телефону 8(4922)52-99-42 (Светлана Александровна Шидловская) или 77-85-87 (Юлия Александровна Иванова).

ИСТОЧНИК KP.RU