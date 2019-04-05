Муромлянка лишилась денег, пытаясь продать технику

5 Апр 16:57 2019-04-05T16:57:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сорокашестилетняя жительница Мурома решила продать свою швейную машинку и дала объявление. Откликнувшийся на него незнакомец заверил, что хочет купить технику, предложил перевести деньги на карту и для этого попросил реквизиты карты вместе с секретной информацией. Доверчивая женщина поделилась с ним всей информацией, а в итоге с ее карты пропало девять с половиной тысяч рублей. Жертвой злоумышленника стала и сорокавосьмилетняя муромлянка, решившая купить иномарку. В качестве аванса женщина отдала незнакомцу двадцать тысяч рублей. В итоге ни денег, ни автомобиля она больше не увидела. Обе горожанки обратились в полицию, сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU