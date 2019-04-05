2019-04-05T16:57:08+03:00
Происшествия

Муромлянка лишилась денег, пытаясь продать технику

Горожанка стала жертвой мошенника
Ирина Мальцева
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Сорокашестилетняя жительница Мурома решила продать свою швейную машинку и дала объявление. Откликнувшийся на него незнакомец заверил, что хочет купить технику, предложил перевести деньги на карту и для этого попросил реквизиты карты вместе с секретной информацией. Доверчивая женщина поделилась с ним всей информацией, а в итоге с ее карты пропало девять с половиной тысяч рублей. Жертвой злоумышленника стала и сорокавосьмилетняя муромлянка, решившая купить иномарку. В качестве аванса женщина отдала незнакомцу двадцать тысяч рублей. В итоге ни денег, ни автомобиля она больше не увидела. Обе горожанки обратились в полицию, сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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