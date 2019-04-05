17-летнюю ковровчанку обвиняют в продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-05T16:28:02+03:00

Девушка и сама пристрастилась к алкоголю и веществам

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Следственный комитет по Владимирской области расследовал уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы, обвиняемой в продаже наркотиков. Вместе с ней на скамье подсудимых окажется ее 23-летний приятель и 18-летняя подруга.

По версии следствия, торговать наркотиками девушка, воспитывающаяся в неполной семье матерью, решила в июне 2018 года. Через интернет она вышла на связь с "куратором", который сообщал ей о закладках оптовых партий. К делу девушка привлекла приятеля и подругу и колледжа.

За продажей наркотиков полиция застала молодых людей в августе прошлого года. За три летних месяца молодые люди распространили 45 наркотической смеси.

По данным Следкома, девушка воспитывается в неполной семье, неоднократно получала штрафы за распитие спиртного в общественных местах и кражи из магазинов. Мать полностью утратила контроль над своим чадом.

Отдельно Следком отмечает, что девушка и ее 23-летний приятель страдают наркозависимостью и нуждаются в реабилитации и лечении. В августе 2018 года 23-летний соучастник незаконного оборота наркотиков за ранее совершенные аналогичные деяния осужден к 13 годам лишения свободы и теперь вновь предстанет перед судом по настоящему делу.

ИСТОЧНИК KP.RU