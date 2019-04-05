2019-04-05T16:03:41+03:00
Общество

В Киржаче предприниматель торговал небезопасной рыбой

За это его оштрафовали на 20 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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В марте текущего года специалисты Россельхознадзора проверили торговую точку, где торговали рыбой, по обращению жителей Киржача.

Рыба была без документов и хранилась в одном холодильнике навалом без группировки по видам (подмороженная, замороженная), также не соблюдался температурный режим. Когда в торговой точке последний раз проводилась дезинфекция и уборка не только пола, но и оборудования - специалисты так и не установили. Видимо, очень давно хозяин не следил за чистотой.

Предпринимателю выдали предписание об устранении недочетов и оформили штраф на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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