Во Владимире начался ямочный ремонт городских дорог
С улиц убирают остатки зимнего мусора
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1 апреля во Владимире начался месяц по благоустройству и очистке города. Муниципальный "Центр управления дорогами" начал убирать с улиц остатки использованного зимой песка. Рабочие приводят в порядок дорожные знаки, красят ограждения и стойки светофоров. В плане "ЦУГД" значится более 20 пунктов ямочного ремонта дорог.
По данным мэрии города, 5 апреля уборка проводится на проспекте Строителей, улицах Алябьева, Нижней Дуброве, Тихонравова, Луначарского и Вокзальной. Кроме того, в порядок приводятся центральные магистрали города.
ИСТОЧНИК KP.RU