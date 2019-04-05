Во Владимире начался ямочный ремонт городских дорог

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-05T15:39:21+03:00

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1 апреля во Владимире начался месяц по благоустройству и очистке города. Муниципальный "Центр управления дорогами" начал убирать с улиц остатки использованного зимой песка. Рабочие приводят в порядок дорожные знаки, красят ограждения и стойки светофоров. В плане "ЦУГД" значится более 20 пунктов ямочного ремонта дорог.

По данным мэрии города, 5 апреля уборка проводится на проспекте Строителей, улицах Алябьева, Нижней Дуброве, Тихонравова, Луначарского и Вокзальной. Кроме того, в порядок приводятся центральные магистрали города.

ИСТОЧНИК KP.RU