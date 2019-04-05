2019-04-05T15:01:07+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" проведет матч в Муроме

6 апреля возобновляется первенство России
Алексей СУХОВ
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5 апреля возобновляется ОЛИМП - первенство России среди команд группы «Запад» второго дивизиона. А уже 6 апреля в Муроме состоится матч 18-ого тура между местным коллективом и владимирским «Торпедо». Игра на стадионе имени Виктора Лосева начнётся в 16.00.

К слову, сейчас муромские футболисты находятся в самой середине турнирной таблице - на седьмой строке из 13 возможных. А черно-белые расположились на пятой строчке таблицы.

Напомним, что встреча первого круга оппонентов состоялась в августе во Владимире. Тогда матч закончился со счетом 3:0 в пользу владимирцев. Посмотрим, удастся ли обойти муромлян на этот раз.

Пресс-служба футбольного клуба «Торпедо» планирует проведение прямой трансляции противостояния на официальном сайте.

Кроме того, трансляция от пресс-службы ФК «Муром» будет доступна на сайте ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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